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Жилой квартал Immeuble neuf florentine 3 pieces

Тель-Авив, Израиль
от
$980,720
;
10
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ID: 38381
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Герцель, 122

О комплексе

Перевод
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Продается квартира в Тель-Авиве, во Флорентийском районе! Новое 5-летнее здание, 3-й этаж с 2 лифтами. Балкон 60м2 + 6м2, 3 комнаты с мамадой. 1 роботизированная парковка в процессе монтажа, солнечный водонагреватель. Цена: 2 990 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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$980,720
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