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Жилой квартал Immeuble neuf proche mer

Тель-Авив, Израиль
от
$2,62 млн
;
7
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ID: 38338
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Бен-Иегуда, 62

О комплексе

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Квартира на продажу в центре Тель-Авива в нескольких шагах от моря! Новое здание, 3 этаж с лифтом. 3 комнаты, 2 ванные комнаты, 90 м2 + 2 балкона по 6 м2 каждый. Большая гостиная с заливным окном, мамочка. Отремонтировано высокое положение, продано меблировано. Цена: 8,000,000sh

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Immeuble neuf proche mer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,62 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Квартира на продажу в Тель-Авиве, на тихой улице недалеко от Фришмана и моря! Отремонтированное здание. 2-й этаж с лифтом на полу этаже. 3 просторные комнаты. 90 м2 впереди. Высокие потолки. 3 выставки: Юг, Восток, Запад. Цена: 4 950 000
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