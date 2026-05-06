Жилой квартал Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage

Цфат, Израиль
$1,59 млн
ID: 37822
Дата обновления: 31.05.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Северный округ
  • Район
    Safed Subdistrict
  • Город
    Цфат
  • Адрес
    Kikar Edmond Safra

О комплексе

Исключительный адрес в сердце библейской земли Жизнь здесь – это не просто выбор квартиры. Это часть тысячелетней истории. Расположенный на высотах Цфата (Сафеда), в самом сердце Галилеи, этот проект стоит на библейской территории племени Нефтали — земли, описанной как благословенная, обильная и купающаяся в свете. Каждое утро вы просыпаетесь на вершине естественной среды, где природа выражает себя во всем своем великолепии. Чистый воздух гор, зеленые пейзажи, насколько вы можете видеть, и абсолютное спокойствие создают уникальную атмосферу, способствующую редкому и привилегированному искусству жизни. Проект, задуманный как исключительная работа Просторные апартаменты в 3, 4, 5 и 6 номеров, садовый первый этаж, открытый для природы, и престижные пентхаусы с панорамным видом - каждая недвижимость была спроектирована с абсолютным требованием. Широкие проемы расширяют жилые помещения и предлагают постоянное природное зрелище, где свет и пейзаж становятся неотъемлемой частью вашей повседневной жизни. Редкая возможность Спрос в Цфате и по всей Галилее чрезвычайно высок, в то время как предложение товаров остается очень ограниченным. Квартиры на продажу встречаются редко, что механически приводит к повышению цен. Покупка сегодня в этой новой программе позиционирует себя впереди других на рынке, где возможности быстро исчезают. Исключительные финансовые условия — максимальное кредитное плечо Сегодня вы можете получить недвижимость от 1585 000 ? ... с 15%, чтобы заплатить сейчас. Остальные ??85% через 4 года, на доставку. Никакой индексации. Никакого повышения цен. Никакого финансового давления. 293 109 € (около 80 000 €), включая агентские и адвокатские сборы. Вы блокируете цену сегодня на напряженном рынке, в то время как цены могут расти, не платя больше. Это редкий эффект рычага: Снижение потребления сегодня? Высокий потенциал завтра Больше, чем покупка - стратегическое решение Пример квартир: Квартира 3 номера 75м2 + балкон 8м2 от 1585 000 шекелей Апартаменты 4 номера 104м2 + 13м2 балкон от 1 750 000 шекелей Апартаменты 5 номеров 120м3 + 13м2 балкон от 1 850 000 шекелей Такие возможности редки на рынке. Он сочетает в себе местоположение, качество жизни и исключительные финансовые условия. Это не хорошо, что мы сравниваем... Это возможность, которую мы используем.

