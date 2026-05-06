Жилой квартал Penthouse duplex A vendre rue king george A 2 pas du shouk hacarmel

Penthouse duplex A vendre rue king george A 2 pas du shouk hacarmel

$3,51 млн
ID: 37662
Дата обновления: 31.05.2026

    Израиль
    Тель-Авивский округ
    Tel Aviv Subdistrict
    Тель-Авив
    HaMelekh George, 45

Всего в нескольких шагах от Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard и в 5 минутах ходьбы от пляжа этот уникальный дуплекс пентхауса расположен на полностью отремонтированной улице, в новом здании бутика с сохранившейся архитектурой, на 5-м этаже с лифтом. Основные характеристики • 135 м2 жилой площади • 46 м2 террасы (6 м2 + 40 м2) • Подвал включен • Возможность парковки Первый уровень • Большая светлая гостиная с открытой кухней • 3 спальни, включая мастер-люкс с ванной комнатой и террасой 6 м2 • Вторая независимая ванная • Плакаты, встроенные в каждую комнату • Комната - это мамочка (безопасная комната) Более высокий уровень • Универсальное пространство (идеально подходит как вторая гостиная, офис или зона для чтения) • Ванная комната с туалетом • Доступ к исключительной террасе на крыше 40 м2, оборудованной открытой кухней и интегрированным барбекю • разрешение на джакузи • Открытый просмотр - идеально подходит для получения или наслаждения полной конфиденциальностью Строительство и финиш • Высококачественная отделка и премиальные материалы • Современный бутик с несколькими квартирами Затраты • Цена: 9 900 000 • Плата за совместное владение (vaad bayit): 900/месяц Муниципальные налоги (арнона): 1 800 / каждые 2 месяца Будущее улицы Кинг-Джордж В рамках реконструкции улицы Кинг-Джордж прямо напротив здания планируется большой зеленый бульвар. Таким образом, пентхаус будет иметь открытый вид на благоустроенный проспект без будущего строительства. Кроме того, Magen David Square (King George Square, Allenby, Shenkin и Nahalat Binyamin) вскоре станет крупным узлом общественного транспорта, обслуживаемым двумя основными линиями: фиолетовой трамвайной линией и линией метро M2, всего в 100 метрах от отеля. Уникальная возможность!

Иерусалим, Израиль
от
$1,13 млн
В самом сердце Нахлаота, оживленного и подлинного района Иерусалима, известного своей общинной жизнью, синагогами, теплой атмосферой и непосредственной близостью к Шуку Махане Иегуде и центру города. Очень востребованное обращение как религиозных семей, так и инвесторов. В недавнем бутик-зд…
Жилой квартал Projet neuf a bat yam de haut standing
Бат-Ям, Израиль
от
$4,33 млн
Дженерал Бат Ям Иконическая башня - очень элитный жилой Здание: башня 41 этажа Сопровождающий банк: Mizrahi Tefahot Планируемая поставка март 2030 Пляж: около 800 м Доступ: близлежащий трамвай в 15/20 минутах езды от Тель-Авива Проект Очень элитная жилая программа в стратегическом месте Б…
Жилой квартал Panorama sud ouest residence recente
Иерусалим, Израиль
от
$994,000
✨ НОВОСТИ - МЕКОР ХЕЙМ ✨В искомом районе Мекор-Хаим, недалеко от Баки, в нескольких минутах от торгового центра Хадар, недалеко от зеленой набережной парка ХаМесила, ведущей прямо к Мошаве Германит, и напротив магазинов и супермаркетов Талпиота. Расположенный в недавнем бутик-здании с краси…
06.05.2026
20.10.2023
10.10.2023
15.09.2023
04.01.2023
19.12.2022
05.08.2022
16.10.2019
