Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo

Тель-Авив, Израиль
$2,46 млн
01.06.2026
$2,46 млн
31.05.2026
$2,45 млн
ID: 37275
Дата обновления: 01.06.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Kiosso Albert, 14

О комплексе

Жилой проект расположен в самом сердце Яфо, стратегическое расположение которого расположено рядом с местными достопримечательностями, такими как пляжи и кафе, недалеко от трамвая. Большой внутренний двор в европейском стиле, предлагающий яркое и дружелюбное личное пространство для жителей. Окруженный жилыми домами, смесь старого и нового. 3 существующие здания 4 этажей, фасады которых отреставрированы, первоначальный объем (высота, пропорции) которых соблюдается для сохранения исторического характера. Ниже существующих зданий, этаж магазина. И новое 7-этажное современное здание над вестибюлем. Подземная парковка на 3 этажа. Слияние старого и нового, которое сохраняет исторический характер Яфо, обеспечивая при этом современный комфорт. Адаптация к семьям и инвесторам. Ожидаемая дата вступления - март 2028 года. Апартаменты от 2p до 5p с террасой и пентхаусами 7-этажное современное здание: - 2 комнаты от 2,570 000 ш, между 50 м2 и 61 м2 с террасой 5 м2 (номера 2,11,30) - 3 комнаты от 3,690.000 ш между 73м2 и 87м2 с террасами между 6м2 и 9м2 (номера приложений 3, 5, 8, 9,10, 16) - 4 комнаты на первом этаже, что делает угол здания, 91 м2 и 3,35 м высотой до потолка, экспозиция: север/юг/запад. Никаких внешних цен: 4 403 000 ш (приложение No 1) - 5 номеров от 5.668.000 ш, 109м2 и 2 террасы 6.3м2 и 4.5м2 (номер 4) - Пентхаусы: цена от 6,909,000 ш 4 комнаты 151 м2 и 107 м2 терраса, высота 2,90 м (приложение No 49) Экспозиция: север / юг 3 номера 108м2 на 7-м этаже и терраса 56м2 (приложение No 52) • Мини-пентхаус на 6-м этаже 4 номера 138м2 и терраса 118м2, Выставка: север/юг/восток (номер 51) Восстановленные старые здания: - Первый этаж 3 комнаты 94 м2 высотой 4,5 м, выставка: Восток/Юг перед внутренним двором Цена: 4.135.000 ш (номер 1) - Пентхаус на 4-м этаже, 3p 98m2 с террасой 114m2 Цена 7,990.000 ш (номер 20) - 3 комнаты от 4.068.000 ш, между 78м2 с 2 террасами 4м2 и 6м2 и 89м2 с 2 террасами 6м2 и 9м2 восток / запад (номера 2, 9) - Пентхаусы: 4 комнаты 166м2 и 110м2 терраса и 4м высокий потолок (номер 26) 4 комнаты 143m2 и 2 террасы 84m2 и 29m2 с высотой потолка 3.30m (номер 27) Технические детали: свяжитесь с нами Условия оплаты: доступно несколько вариантов Цены не включают наш агентский сбор в размере 2% без учета налогов

Тель-Авив, Израиль
Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Иерусалим, Израиль
от
$1,60 млн
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$996,800
Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$2,31 млн
Жилой квартал Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Ашкелон, Израиль
от
$551,800
Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Тель-Авив, Израиль
от
$3,74 млн
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Новый на рынке для продажи в районе Гиват-Шаул у входа в Иерусалим через Шоссе 1, у подножия будущей зеленой трамвайной линии, запланированной на начало 2026 года, в проекте современных офисов Башня Орлов также известна как Мигдаль Хатагьяд. 9-этажная башня (с добавлением 8 дополнительных эт…
Тель-Авив, Израиль
от
$2,78 млн
Для продажи - девять 4 частей рядом с морем с паркингом, террасами и пещерами Площадь: 92 м2 + 8 м2 террасы Тихая улица рядом с Royal Beach 3 спальни (одна с приютом) 2 ванные комнаты 2 туалета Новое здание Парковка пещера Стоимость: ILS 7 800 000 Свяжитесь с нами сейчас для получения дополн…
Хариш, Израиль
от
$1,15 млн
ХАРИШСКИЙ ПРОЕКТ – ПРОВЕДЕН Mordecai Khayat рада представить вам предварительный просмотр своего нового предпродажного проекта в быстро развивающемся городе Хариш, месте с большим потенциалом! Этот проект, расположенный в самом сердце Хариша, недалеко от школ, синагог и магазинов, также бу…
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
