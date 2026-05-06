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Жилой квартал Villa de haut standing a kadima

Кадима, Израиль
от
$2,13 млн
20.07.2026
$2,13 млн
31.05.2026
$6,50 млн
;
11
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ID: 36899
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Деревня
    Кадима
  • Адрес
    Ротшильд

Местонахождение на карте

Кадима, Израиль
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Жилой квартал Villa de haut standing a kadima
Кадима, Израиль
от
$2,13 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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