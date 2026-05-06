Жилой квартал Projet neuf le petit neuilly de tel aviv

Гиватаим, Израиль
$4,47 млн
ID: 36760
Дата обновления: 19.05.2026

Местонахождение

    Израиль
    Тель-Авивский округ
    Tel Aviv Subdistrict
    Гиватаим
    Hanita,

О комплексе

Джасмин Гиватаим Новая ссылка на жилую роскошь в Гиватаиме Исключительный проект подписан МЦР Проект JASMIN GIVATAYIM разработан ICR Group, которая является результатом альянса между Израилем и Канадой, двумя крупными игроками в сфере элитной недвижимости в Израиле. Разработанный как настоящая современная архитектурная икона, проект предлагает премиальный жизненный опыт, сочетающий в себе: * элегантность, Природа, * эксклюзивные услуги, стратегическое расположение у ворот Тель-Авива. Стратегическое воздействие Гиватаим – всего в нескольких минутах от Тель-Авива Расположенный в самом сердце обновления Гиватаима, проект пользуется востребованной, тихой и зеленой жилой средой, оставаясь при этом связанным с динамизмом Тель-Авива. Рядом: Гиватаимский театр Кикар Хамедина Центр Azrieli Станция HaShalom Парк Гиватайим * Торговые центры * Качественные школы и инфраструктура Все примерно в 5 минутах от главных осей и центра Тель-Авива. ИКОНический тур Современная архитектура и международный статус Проект включает в себя: * 30 этажей 118 апартаментов * 2 дуплекса исключений Архитектура подписана Гиль Шенхавом Элегантный силуэт, который переопределяет жилой горизонт Гиватаима. ВЫСОКИЕ БЕНЕФИТЫ Эксклюзивные услуги и удобства Джасмин предлагает реальный образ жизни: Премиальные общие пространства: Лобби дизайн двойной высоты * Ультрасовременный спорт * Зона йоги и пилатес * Детский клуб * Игровая комната * Коворкинг пространства Частный ландшафтный сад * Вергер с фруктовыми деревьями Огненная яма снаружи * Интимные зоны отдыха Любовное исключение Похожий на роскошный отель, лобби предлагает: Впечатляющие объемы, благородные материалы, естественный свет, элегантная и современная атмосфера. Раффин Аппаратус Каждая квартира спроектирована с особым вниманием: объемы, естественный свет, оптимизация пространств и качество отделки. Внутренние льготы: Центральный кондиционер Invert Умная домашняя автоматизация Большие окна двойного остекления Премиальная кухня Планы работы Caesarstone Плитка большого формата Масштабные санитарные сооружения GROHE или эквивалентные клапаны Электрические жалюзи Дизайн дверей Одиночный жизненный опыт Джасмин Гиватаим Прекрасно воплощает новую израильскую городскую роскошь: Редкий баланс между: Приватность, природа, современность и городская жизнь. Идеальный проект: Для основного проживания, Для инвесторов, Или для клиентов, ищущих премиальный товар в центре страны.

Тель-Авив, Израиль
от
$1,26 млн
Красивые 3 комнаты отремонтированы с балконом. Меблированная роскошная квартира. Балкон с ясным видом. Тихий и зеленый. Чтобы его арестовали!
Immobilier.co.il
Бейт Ицхак, Израиль
от
$6,08 млн
Проект Momento netanya Статус проекта Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Вы ищете проект с девятью нетаниями Этот прекрасный проект создан для вас. Project Momento - это роскошный комплекс, сочетающий дом и магазин, стратегически расположенный…
Immobilier.co.il
Хадера, Израиль
от
$2,59 млн
БЖ Вы хотите владеть Израилем в 2026 году? RE/MAX Hadera предлагает новый проект под названием Waow www. - Проект девять, выполненный за 2 года, Отличное место в центре Хадеры, город, куда инвестировать! - авторитетный промоутер, - Хорошая конструкция, качество, - Отличная покупка и se-cu-…
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
