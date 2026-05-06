  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Региональный совет Мате-Йехуда
  4. Жилой квартал Projet neuf de luxe a jerusalem

Жилой квартал Projet neuf de luxe a jerusalem

Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
от
$2,74 млн
;
17
Оставить заявку
ID: 36727
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.05.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Региональный совет Мате-Йехуда

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в сердце Иерусалима. Расположенный в Кириате Йовеле, этот исключительный проект недвижимости предлагает вам возможность жить в элитной резиденции, сочетающей комфорт и современность. Состоит из квартир от 2 до 5 комнат, это новое творение является настоящей жемчужиной недвижимости. Идеальное расположение. Наслаждайтесь легким доступом к общественному транспорту, с трамваем в нескольких минутах ходьбы и исследуйте достопримечательности города: всего в 8 минутах от Шук Махане Иегуда и в 15 минутах от знаменитой Мамилы и старого города. Характеристики проекта Панорамный вид на лес Эйн Керем, приезжайте посетить крупнейшие музеи Иерусалима. Безопасная подземная парковка с электрическими воротами. Снаружи покрывается подлинным камнем Иерусалима. Элегантное лобби, обставленное роскошными материалами. Двойное остекление окон алюминиевой рамой. 3 роскошных лифта, включая лифты Шаббат. Различные развлекательные пространства, ландшафтный сад, библиотека, бильярд и большая синагога. Частная гостиная высокого класса. Пространство зарезервировано для суккота. Особенности квартир: Умный дом для оптимального управления электроэнергией. Высококлассная кухня признанных брендов. Приборный клапан во всех комнатах. Гранитный фарфор Далладж 100/100. В том числе мебель для ванной комнаты. Инвертор VRF для максимального комфорта. Газ, вода и электричество выходят на главный балкон. Современные и эстетические электрические аксессуары. Уборные приостановлены. Откройте для себя новый уровень жизни в Иерусалиме!

Местонахождение на карте

Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,65 млн
Жилой квартал Vente espace de bureau givat shaul
Иерусалим, Израиль
от
$1,36 млн
Жилой квартал Bel appartement
Иерусалим, Израиль
от
$2,305
Жилой квартал Projet neuf de haut standing sur le kikar
Бейт Ицхак, Израиль
от
$3,52 млн
Жилой квартал Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Ашкелон, Израиль
от
$670,800
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet neuf de luxe a jerusalem
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
от
$2,74 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Жилой квартал IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Жилой квартал IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Жилой квартал IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Жилой квартал IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Жилой квартал IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Жилой квартал IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Ашдод, Израиль
от
$1,12 млн
Израиль - простое и доступное инвестирование АСБДОД – одиночное и стратегическое воздействие В самом сердце Ашдода, лицом к ратуше, в центре всех топоров: торговые центры, автовокзал, рестораны, супермаркеты. Центральный и востребованный адрес, идеально подходящий для безопасного и эффектив…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Показать все Жилой квартал Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$430,000
Отличный пляжный бизнес в Ашдоде: 2-комнатная квартира в резиденции «Ашдод Бич», в передней линии на Тайелете, лицом к морю. На 6-м этаже с двумя лифтами эта квартира предлагает балкон с видом на море и идеальное расположение: вход в яркую гостиную, кухоньку, спальню с душем и подвешенным т…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse a vendre a netanya
Жилой квартал Penthouse a vendre a netanya
Жилой квартал Penthouse a vendre a netanya
Жилой квартал Penthouse a vendre a netanya
Жилой квартал Penthouse a vendre a netanya
Жилой квартал Penthouse a vendre a netanya
Нетания, Израиль
от
$1,20 млн
Продажа: Пентхаус в Нью-Йорке Красивый пентхаус, расположенный в самом сердце Нетании, всего в 5 минутах ходьбы от Кикара и пляжа. Площадь: 175 м2 5 штук 4 туалета 3 ванные комнаты Балкон + большая терраса Родительский люкс Безопасная комната (Safe Room) 2 парковочных места 8-й этаж Яркая…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации