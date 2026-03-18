Жилой квартал Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage

Цфат, Израиль
$1,85 млн
ID: 36245
Дата обновления: 05.05.2026

    Израиль
    Северный округ
    Safed Subdistrict
    Цфат
    Kikar Edmond Safra

Français Français
Исключительный адрес в сердце библейской земли Жизнь здесь – это не просто выбор квартиры. Это часть тысячелетней истории. Расположенный на высотах Цфата (Сафеда), в самом сердце Галилеи, этот проект стоит на библейской территории племени Нефтали — земли, описанной как благословенная, обильная и купающаяся в свете. Каждое утро вы просыпаетесь на вершине естественной среды, где природа выражает себя во всем своем великолепии. Чистый воздух гор, зеленые пейзажи, насколько вы можете видеть, и абсолютное спокойствие создают уникальную атмосферу, способствующую редкому и привилегированному искусству жизни. Проект, задуманный как исключительная работа Просторные апартаменты в 3, 4, 5 и 6 номеров, садовый первый этаж, открытый для природы, и престижные пентхаусы с панорамным видом - каждая недвижимость была спроектирована с абсолютным требованием. Широкие проемы расширяют жилые помещения и предлагают постоянное природное зрелище, где свет и пейзаж становятся неотъемлемой частью вашей повседневной жизни. Редкая возможность Спрос в Цфате и по всей Галилее чрезвычайно высок, в то время как предложение товаров остается очень ограниченным. Квартиры на продажу встречаются редко, что механически приводит к повышению цен. Покупка сегодня в этой новой программе позиционирует себя впереди других на рынке, где возможности быстро исчезают. Исключительные финансовые условия — максимальное кредитное плечо Сегодня вы можете получить недвижимость от 1585 000 ? ... с 15%, чтобы заплатить сейчас. Остальные ??85% через 4 года, на доставку. Никакой индексации. Никакого повышения цен. Никакого финансового давления. 293 109 € (около 80 000 €), включая агентские и адвокатские сборы. Вы блокируете цену сегодня на напряженном рынке, в то время как цены могут расти, не платя больше. Это редкий эффект рычага: Снижение потребления сегодня? Высокий потенциал завтра Больше, чем покупка - стратегическое решение Пример квартир: Квартира 3 номера 75м2 + балкон 8м2 от 1585 000 шекелей Апартаменты 4 номера 104м2 + 13м2 балкон от 1 750 000 шекелей Апартаменты 5 номеров 120м3 + 13м2 балкон от 1 850 000 шекелей Такие возможности редки на рынке. Он сочетает в себе местоположение, качество жизни и исключительные финансовые условия. Это не хорошо, что мы сравниваем... Это возможность, которую мы используем.

Цфат, Израиль
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$3,11 млн
Продается в Talpiot Nord - Penthouse 6 комнат площадью около 180 м2 и балкон площадью 40 м2 с видом на Храмовую гору Новые, разработанные по высоким и ярким стандартам 4 воздушные направления 4 ванные комнаты стоянка
Жилой квартал Villa de charme a herzlya
Жилой квартал Villa de charme a herzlya
Жилой квартал Villa de charme a herzlya
Жилой квартал Villa de charme a herzlya
Жилой квартал Villa de charme a herzlya
Жилой квартал Villa de charme a herzlya
Герцлия, Израиль
от
$7,80 млн
Редкая возможность – очаровательная вилла в Герцлии Расположенный на тихой и зеленой улице, откройте для себя эту красивую 6-комнатную виллу, сочетающую в себе комфорт и спокойствие. Идеально расположен рядом со школами и магазинами. Площадь поверхности: 181 м2, обитаемый на участке 330 м2. …
Жилой квартал Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinable
Жилой квартал Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinable
Нетания, Израиль
от
$2,26 млн
Продается - пентхаус Duplex 5 номеров с панорамной террасой и бассейном Превосходный дуплекс пентхауса, расположенный на 11-м и 12-м этажах, предлагает беспрепятственный вид и современное и светлое жилое пространство. Квартира включает 119 м2 на 11-м этаже с террасой 12 м2, а также главную …
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
18.03.2026
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
