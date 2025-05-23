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Долгосрочная аренда пентхаусов в Jerusalem Subdistrict, Израиль

Иерусалим
4
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4 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
В запрашиваемом районе Бака, улица Ривка в очень центральном месте рядом с кафе и рестораном…
$3,062
в месяц
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Пентхаус 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Сдается в аренду пентхаус с захватывающим видом на Храмовую гору в самом центре района Арнон…
$2,809
в месяц
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Пентхаус 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
На границе популярных районов Бака и Арнона, в тихой и зеленой обстановке: очень красивое зд…
$3,062
в месяц
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Пентхаус 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
На границе популярных районов Бака и Арнона, в тихой и зеленой обстановке: очень красивое зд…
$3,062
в месяц
Оставить заявку
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