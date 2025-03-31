Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Hof HaSharon Regional Council
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Hof HaSharon Regional Council, Израиль

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Hof HaSharon Regional Council, Израиль
Квартира 5 комнат
Hof HaSharon Regional Council, Израиль
Число комнат 5
Площадь 128 м²
Новый Агамимский район новостройка - квартира с инвестицией и архитектурным декором 5 комн…
$1,15 млн
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Hof HaSharon Regional Council, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Hof HaSharon Regional Council, Израиль
Число комнат 5
Площадь 420 м²
ЭЛЕГАНТНЫЙ ПЕНТХАУС С ВИДОМ НА МОРЕ В НЕТАНИИ I НА ПРОДАЖУ I 420 КВ. М. I ЦЕНА 10 700 000 ШЕ…
$2,67 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Hof HaSharon Regional Council, Израиль

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов