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Виллы в Беэр-Шева, Израиль

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1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Беэр-Шева, Израиль
Вилла 10 комнат
Беэр-Шева, Израиль
Число комнат 10
Площадь 250 м²
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$730,340
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