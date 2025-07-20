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Долгосрочная аренда пентхаусов в Ашдоде, Израиль

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1 объект найдено
Пентхаус 6 комнат в Ашдод, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 6
Площадь 350 м²
В аренду: выдающийся престижный пентхаус в Ашдоде. Откройте для себя исключительное свойство…
$5,056
в месяц
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