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Жильё в Repoksampih, Индонезия

1 объект найдено
Вилла в Repoksampih, Индонезия
Вилла
Repoksampih, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Приобретите недвижимость своей мечты в одном из самых быстрорастущих прибыльных районов без …
$267,000
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The Redland Property Group Ltd
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов