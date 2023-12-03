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Виллы в Kedonganan, Индонезия

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1 объект найдено
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Villa Kamboja, Индонезия
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Villa Kamboja, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Новая готовая вилла от застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 Прекрасный кли…
€91,855
в месяц
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Параметры недвижимости в Kedonganan, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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