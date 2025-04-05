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Жильё в Batas Desa Tianyar Barat, Индонезия

Batas Dusun Muntigunung Induk
3
3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Batas Desa Tianyar Barat, Индонезия
Квартира 1 комната
Batas Desa Tianyar Barat, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
Новый комплекс вилл и апартаментов с личным джакузи на Буките, район Бингин от девелопера из…
$119,940
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Квартира 2 комнаты в Batas Desa Tianyar Barat, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Batas Desa Tianyar Barat, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/4
Новый комплекс вилл и апартаментов с личным джакузи на Буките, район Бингин от девелопера из…
$177,511
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Batas Desa Tianyar Barat, Индонезия
Квартира 1 комната
Batas Desa Tianyar Barat, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
Новый комплекс вилл и апартаментов с личным джакузи на Буките, район Бингин от девелопера из…
$89,955
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