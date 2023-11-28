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Дома в Заласентгрот, Венгрия

29 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€43,244
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Дом 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€86,227
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Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
€31,188
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Дом 4 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€78,364
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Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€62,639
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Дом 4 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 125 м²
€149,128
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Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€52,155
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Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€36,430
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Дом 4 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€62,639
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Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€31,424
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Дом 4 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€78,364
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Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€18,108
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Дом 1 комната в Заласентгрот, Венгрия
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€19,657
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Дом 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Предлагаю на продажу в тихой деревне Zalaszentgrót Zalakoppányi дом с новой крышей, подвалом…
€76,005
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Дом 6 комнат в Заласентгрот, Венгрия
Дом 6 комнат
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€91,469
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Дом 1 комната в Заласентгрот, Венгрия
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
€7,863
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Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€12,842
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Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
€12,842
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Дом 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€44,293
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Дом 1 комната в Заласентгрот, Венгрия
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
€30,140
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Дом 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€33,809
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Дом 5 комнат в Заласентгрот, Венгрия
Дом 5 комнат
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€141,713
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Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€24,931
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Дом 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€82,558
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Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€33,978
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Дом 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€104,573
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Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
€11,809
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Дом 7 комнат в Заласентгрот, Венгрия
Дом 7 комнат
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 150 м²
€51,148
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Дом 1 комната в Заласентгрот, Венгрия
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
€4,718
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