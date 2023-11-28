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Дома в Захоньский яраш, Венгрия

11 объектов найдено
Дом 1 комната в Komoro, Венгрия
Дом 1 комната
Komoro, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 46 м²
€4,718
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Дом 3 комнаты в Komoro, Венгрия
Дом 3 комнаты
Komoro, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€75,330
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Дом 2 комнаты в Tuzser, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tuzser, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 75 м²
€22,251
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Дом 4 комнаты в Захонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Захонь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€77,675
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Дом 3 комнаты в Эперьешке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эперьешке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€14,487
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Дом 2 комнаты в Эперьешке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эперьешке, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€32,499
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Дом 2 комнаты в Мандок, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мандок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€24,898
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Дом 2 комнаты в Эперьешке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эперьешке, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€56,087
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Дом 3 комнаты в Komoro, Венгрия
Дом 3 комнаты
Komoro, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€40,624
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Дом 3 комнаты в Tuzser, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tuzser, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 278 м²
€39,509
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Дом 3 комнаты в Tuzser, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tuzser, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€43,244
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Параметры недвижимости в Захоньский яраш, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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