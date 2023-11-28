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Дома в Velence, Венгрия

33 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€365,272
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Дом 2 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€85,405
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Дом 3 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€100,910
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Дом 10 комнат в Velence, Венгрия
Дом 10 комнат
Velence, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 322 м²
€366,586
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Дом 3 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€233,879
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Дом 3 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€142,955
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Дом 1 комната в Velence, Венгрия
Дом 1 комната
Velence, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€104,852
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Дом 3 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€83,829
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Дом 4 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 169 м²
€249,646
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Дом 4 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€218,112
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Дом 6 комнат в Velence, Венгрия
Дом 6 комнат
Velence, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
€378,411
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Дом 4 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€362,644
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Дом 8 комнат в Velence, Венгрия
Дом 8 комнат
Velence, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 224 м²
€383,667
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Дом 5 комнат в Velence, Венгрия
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Продается в районе Венеции Уйтелепи впечатляющий, уникально спроектированный семейный дом пл…
€209,966
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Дом 4 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
€170,548
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Дом 2 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 31 м²
€70,952
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Дом 5 комнат в Velence, Венгрия
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
€459,875
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Дом 5 комнат в Velence, Венгрия
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€165,555
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Дом 6 комнат в Velence, Венгрия
Дом 6 комнат
Velence, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
€470,387
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Дом 6 комнат в Velence, Венгрия
Дом 6 комнат
Velence, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
€209,703
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Дом 5 комнат в Velence, Венгрия
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
€199,717
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Дом 2 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€78,436
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Дом 2 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€52,557
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Дом 4 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€215,484
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Дом 4 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€210,229
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Дом 1 комната в Velence, Венгрия
Дом 1 комната
Velence, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€70,782
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Дом 4 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€218,112
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Дом 4 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€223,368
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Дом 4 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€262,523
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Дом 4 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€262,523
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