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Венгрия
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Дома в Velence, Венгрия
Дом
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33 объекта найдено
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Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
3
2
165 м²
€365,272
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Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
2
1
30 м²
€85,405
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Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
3
1
80 м²
€100,910
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Дом 10 комнат
Velence, Венгрия
10
5
322 м²
€366,586
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Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
3
1
103 м²
€233,879
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Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
3
1
80 м²
€142,955
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Дом 1 комната
Velence, Венгрия
1
1
55 м²
€104,852
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Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
3
1
36 м²
€83,829
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Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4
169 м²
€249,646
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Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4
2
100 м²
€218,112
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Дом 6 комнат
Velence, Венгрия
6
2
185 м²
€378,411
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Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4
2
160 м²
€362,644
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Дом 8 комнат
Velence, Венгрия
8
6
224 м²
€383,667
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Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5
2
164 м²
Продается в районе Венеции Уйтелепи впечатляющий, уникально спроектированный семейный дом пл…
€209,966
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Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4
2
94 м²
€170,548
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Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
2
2
31 м²
€70,952
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Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5
2
147 м²
€459,875
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Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5
1
81 м²
€165,555
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Дом 6 комнат
Velence, Венгрия
6
3
158 м²
€470,387
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Дом 6 комнат
Velence, Венгрия
6
2
244 м²
€209,703
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Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5
2
113 м²
€199,717
Рекомендовать
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Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
2
1
30 м²
€78,436
Рекомендовать
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Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
2
1
64 м²
€52,557
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Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4
2
89 м²
€215,484
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Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4
2
89 м²
€210,229
Рекомендовать
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Дом 1 комната
Velence, Венгрия
1
1
28 м²
€70,782
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Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4
2
89 м²
€218,112
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Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4
2
89 м²
€223,368
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Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4
1
135 м²
€262,523
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Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4
1
140 м²
€262,523
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