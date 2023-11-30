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Дома в Вашарошнамень, Венгрия

11 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€25,649
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Дом 3 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€117,932
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Дом 3 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
€34,110
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Дом 3 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€52,884
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Дом 4 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
€25,120
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Дом 3 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€55,529
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Дом 5 комнат в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 5 комнат
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
€52,620
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Дом 5 комнат в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 5 комнат
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
€100,480
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Дом 3 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€53,876
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Дом 5 комнат в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 5 комнат
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
€79,300
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Дом 2 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€26,018
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