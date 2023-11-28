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Дома в Тёкёль, Венгрия

25 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€91,712
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Дом 2 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€104,852
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Дом 4 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€128,765
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Дом 5 комнат в Тёкёль, Венгрия
Дом 5 комнат
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€183,687
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Дом 6 комнат в Тёкёль, Венгрия
Дом 6 комнат
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
€446,736
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Дом 4 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€209,966
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Дом 5 комнат в Тёкёль, Венгрия
Дом 5 комнат
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 110 м²
Egyedülálló lehetőség az aglomerációban: csend, Duna, saját horgászhely és egy kisebb arboré…
€350,819
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Дом 5 комнат в Тёкёль, Венгрия
Дом 5 комнат
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
€381,039
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Дом 6 комнат в Тёкёль, Венгрия
Дом 6 комнат
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€180,008
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Дом 4 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€157,409
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Дом 6 комнат в Тёкёль, Венгрия
Дом 6 комнат
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
€215,484
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Дом 4 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€312,600
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Дом 1 комната в Тёкёль, Венгрия
Дом 1 комната
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€44,411
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Дом 6 комнат в Тёкёль, Венгрия
Дом 6 комнат
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 6
Площадь 130 м²
€170,811
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Дом 3 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€191,571
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Дом 5 комнат в Тёкёль, Венгрия
Дом 5 комнат
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€236,507
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Дом 4 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€209,190
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Дом 4 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€214,452
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Дом 8 комнат в Тёкёль, Венгрия
Дом 8 комнат
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
€328,219
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Дом 5 комнат в Тёкёль, Венгрия
Дом 5 комнат
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€220,767
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Дом 4 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€213,136
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Дом 2 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€118,254
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Дом 4 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
€249,646
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Дом 5 комнат в Тёкёль, Венгрия
Дом 5 комнат
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 291 м²
€302,204
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Дом 5 комнат в Тёкёль, Венгрия
Дом 5 комнат
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
€226,030
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