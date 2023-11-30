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Квартиры в Tatabanyai jaras, Венгрия

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9 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Details of the offered property: ✅ 4 separate rooms + dining room, floor area: 83 m2 ✅ 1st …
€163,915
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€55,264
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€68,485
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€60,791
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€65,841
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
€71,129
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€56,504
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€57,908
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€65,841
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Параметры недвижимости в Tatabanyai jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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