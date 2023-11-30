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Дома в Szolnoki jaras, Венгрия

6 объектов найдено
Дом 5 комнат в Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€145,168
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Дом 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€73,377
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Дом 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€65,841
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Дом 3 комнаты в Мартфю, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мартфю, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
€232,691
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Дом 5 комнат в Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 544 м²
€1,05 млн
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Дом 4 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
€167,908
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Параметры недвижимости в Szolnoki jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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