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Жильё в Szobi jaras, Венгрия

Надьмарош
4
22 объекта найдено
Дом 1 комната в Veroce, Венгрия
Дом 1 комната
Veroce, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€84,091
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Дом 3 комнаты в Сокойя, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сокойя, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
At the foot of the Börzsöny Mountains in Szokolya, a fantastic opportunity awaits: this 80% …
€210,229
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Дом 2 комнаты в Veroce, Венгрия
Дом 2 комнаты
Veroce, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€78,676
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Дом 4 комнаты в Сокойя, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сокойя, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€152,616
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Дом 5 комнат в Kismaros, Венгрия
Дом 5 комнат
Kismaros, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€157,616
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Дом 3 комнаты в Сокойя, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сокойя, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€110,370
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Дом 2 комнаты в Вамошмикола, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вамошмикола, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 74 м²
€31,534
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Дом 5 комнат в Kospallag, Венгрия
Дом 5 комнат
Kospallag, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
€202,319
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Дом 3 комнаты в Veroce, Венгрия
Дом 3 комнаты
Veroce, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€72,266
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Дом 4 комнаты в Kismaros, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kismaros, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€81,464
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Дом 7 комнат в Veroce, Венгрия
Дом 7 комнат
Veroce, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
€472,752
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Дом 2 комнаты в Veroce, Венгрия
Дом 2 комнаты
Veroce, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 30 м²
€68,151
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Дом 3 комнаты в Veroce, Венгрия
Дом 3 комнаты
Veroce, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€102,486
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Дом 5 комнат в Надьмарош, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьмарош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
€394,179
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Дом 2 комнаты в Nagyboerzsoeny, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nagyboerzsoeny, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 104 м²
€47,301
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Дом 4 комнаты в Kismaros, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kismaros, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
€199,717
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Дом 6 комнат в Надьмарош, Венгрия
Дом 6 комнат
Надьмарош, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
€341,808
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Дом 3 комнаты в Kismaros, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kismaros, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 54 м²
€97,231
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Дом 5 комнат в Надьмарош, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьмарош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
€418,379
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Дом 5 комнат в Надьмарош, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьмарош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
€315,343
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Дом 3 комнаты в Леткес, Венгрия
Дом 3 комнаты
Леткес, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€78,573
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Дом 2 комнаты в Veroce, Венгрия
Дом 2 комнаты
Veroce, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€84,202
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Типы недвижимости в Szobi jaras

дома

Параметры недвижимости в Szobi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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