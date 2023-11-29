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Квартиры в Сегед, Венгрия

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15 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€128,501
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€156,037
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Квартира 1 комната в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€72,905
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Квартира 1 комната в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€98,343
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€128,239
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Квартира 5 комнат в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€327,810
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
HUGE apartment for sale in the heart of Szeged! In the absolute downtown of Szeged, in Boly…
€143,974
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Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€116,438
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Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€133,353
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€154,988
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€155,198
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€194,063
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Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€133,353
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Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€70,807
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Квартира 5 комнат в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€157,086
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Параметры недвижимости в Сегед, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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