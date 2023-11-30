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Квартиры в Siofoki jaras, Венгрия

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78 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€373,336
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Квартира 4 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€367,697
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Квартира 3 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€340,738
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Квартира 4 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€366,281
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Квартира 3 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€272,974
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€149,219
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€151,841
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€212,421
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Квартира 4 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€243,651
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€145,555
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€200,436
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€227,744
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Квартира 1 комната в Шиофок, Венгрия
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
This is a studio apartment located on the 4th floor of a holiday complex with a beautifully …
€169,416
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 58 м²
€128,586
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Квартира 1 комната в Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 комната
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
€88,817
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€225,093
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Квартира 1 комната в Шиофок, Венгрия
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€82,608
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€191,441
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Квартира 1 комната в Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 комната
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Modern, poolside holiday home just 5 minutes from the Western beach! Occasional purchase! …
€67,342
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€238,349
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€150,792
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Квартира 2 комнаты в Балатонсемеш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонсемеш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€132,298
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 61 м²
€142,903
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€261,671
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€261,199
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Квартира 1 комната в Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 комната
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
€86,542
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Квартира 1 комната в Шиофок, Венгрия
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
€123,284
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Квартира 1 комната в Шиофок, Венгрия
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
€91,787
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Квартира 2 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€118,011
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Квартира 1 комната в Шиофок, Венгрия
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€87,066
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Параметры недвижимости в Siofoki jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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