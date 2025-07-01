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Виллы в Sarvari jaras, Венгрия

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2 объекта найдено
Вилла 12 комнат в Uraiujfalu, Венгрия
UP UP
Вилла 12 комнат
Uraiujfalu, Венгрия
Число комнат 12
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 587 м²
Количество этажей 3
Элегантное поместье 18-го века в самом сердце Западной Венгрии - богатое историей и литерату…
$969,042
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Вилла 3 комнаты в Meggyeskovacsi, Венгрия
Вилла 3 комнаты
Meggyeskovacsi, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Готовый к заселению объект недвижимости предлагается на продажу в 9757 Меггьесковачи, пример…
$92,795
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Параметры недвижимости в Sarvari jaras, Венгрия

Недорогая
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