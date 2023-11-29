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Дома в Рацальмаш, Венгрия

4 объекта найдено
Дом 1 комната в Рацальмаш, Венгрия
Дом 1 комната
Рацальмаш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
€28,585
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Дом 2 комнаты в Рацальмаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рацальмаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€90,475
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Дом 2 комнаты в Рацальмаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рацальмаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 392 м²
€259,625
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Дом 5 комнат в Рацальмаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Рацальмаш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
€136,369
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