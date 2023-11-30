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Коммерческая недвижимость в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

4 объекта найдено
Коммерческая в Шоймар, Венгрия
Коммерческая
Шоймар, Венгрия
Площадь 500 м²
€943,216
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Отель в Шоймар, Венгрия
Отель
Шоймар, Венгрия
Площадь 1 050 м²
Продается пансион, состоящий из двух зданий, расположенных на участке площадью около 2 600 м…
€1,70 млн
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Коммерческая в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Коммерческая
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 93 м²
€105,124
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Коммерческая в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Коммерческая
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 191 м²
€144,282
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