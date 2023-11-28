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Дома в Печварад, Венгрия

5 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Печварад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Печварад, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€15,463
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Дом 2 комнаты в Печварад, Венгрия
Дом 2 комнаты
Печварад, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€27,656
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Дом 2 комнаты в Печварад, Венгрия
Дом 2 комнаты
Печварад, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€52,391
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Дом 7 комнат в Печварад, Венгрия
Дом 7 комнат
Печварад, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 618 м²
€495,346
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Дом 5 комнат в Печварад, Венгрия
Дом 5 комнат
Печварад, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€112,671
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