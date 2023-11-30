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Квартиры в Papai jaras, Венгрия

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€140,517
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Квартира 2 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 76 м²
€178,328
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Квартира 4 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€86,542
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Квартира 1 комната в Папа, Венгрия
Квартира 1 комната
Папа, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€23,340
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Квартира 2 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€113,815
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Параметры недвижимости в Papai jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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