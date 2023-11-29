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Дома в Oroszlanyi jaras, Венгрия

8 объектов найдено
Дом 1 комната в Орослань, Венгрия
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€33,305
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Дом 2 комнаты в Kecsked, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecsked, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€31,207
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Дом 1 комната в Орослань, Венгрия
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
€41,697
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Дом 1 комната в Орослань, Венгрия
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 18 м²
€30,683
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Дом 1 комната в Орослань, Венгрия
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 50 м²
€31,863
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Дом 4 комнаты в Орослань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€28,585
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Дом 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€120,372
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Дом 5 комнат в Орослань, Венгрия
Дом 5 комнат
Орослань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Are you looking for a multi-generational, economical home in the current economic situation?…
€183,547
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Параметры недвижимости в Oroszlanyi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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