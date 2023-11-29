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Дома в Nagykoroesi jaras, Венгрия

20 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€81,035
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Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€60,055
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Дом 1 комната в Надькёрёш, Венгрия
Дом 1 комната
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€52,187
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Дом 2 комнаты в Ньяршапат, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ньяршапат, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€52,187
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Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 629 м²
We offer for sale a former plant of 629 square meters, which is located on a plot of 8,220 s…
€65,300
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Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€70,545
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Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€40,648
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Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€78,412
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Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€22,291
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Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€27,536
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Дом 6 комнат в Надькёрёш, Венгрия
Дом 6 комнат
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€51,138
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Дом 5 комнат в Надькёрёш, Венгрия
Дом 5 комнат
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€95,720
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Дом 4 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
€235,761
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Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€115,127
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Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€52,187
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Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€63,726
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Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€65,300
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Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€60,841
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Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
€48,490
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Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
€104,637
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Параметры недвижимости в Nagykoroesi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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