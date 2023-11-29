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Realting.com
Венгрия
Жилая
Nagykoroesi jaras
Жильё в Nagykoroesi jaras, Венгрия
Надькёрёш
21
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22 объекта найдено
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Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
105 м²
€81,035
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Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
70 м²
€60,055
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Дом 1 комната
Надькёрёш, Венгрия
1
1
50 м²
€52,187
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Дом 2 комнаты
Ньяршапат, Венгрия
2
1
96 м²
€52,187
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Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3
2
629 м²
We offer for sale a former plant of 629 square meters, which is located on a plot of 8,220 s…
€65,300
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Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
80 м²
€70,545
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Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3
1
71 м²
€40,648
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Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3
1
90 м²
€78,412
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Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
58 м²
€22,291
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Квартира 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
49 м²
€77,363
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Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3
1
90 м²
€27,536
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Дом 6 комнат
Надькёрёш, Венгрия
6
1
130 м²
€51,138
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Дом 5 комнат
Надькёрёш, Венгрия
5
2
200 м²
€95,720
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Квартира 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
46 м²
€58,481
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Дом 4 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
4
1
109 м²
€235,761
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Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3
1
150 м²
€115,127
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Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
82 м²
€52,187
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Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3
1
130 м²
€63,726
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Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
67 м²
€65,300
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Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3
1
90 м²
€60,841
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Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
117 м²
€48,490
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Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3
2
300 м²
€104,637
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Типы недвижимости в Nagykoroesi jaras
дома
Параметры недвижимости в Nagykoroesi jaras, Венгрия
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