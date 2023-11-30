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Дома в Надькёрёш, Венгрия

15 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€66,105
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Дом 1 комната в Надькёрёш, Венгрия
Дом 1 комната
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€35,671
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Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
€124,014
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Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€47,332
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Дом 1 комната в Надькёрёш, Венгрия
Дом 1 комната
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€49,976
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Дом 5 комнат в Надькёрёш, Венгрия
Дом 5 комнат
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
€92,283
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Дом 4 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€100,454
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Дом 4 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€63,197
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Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€76,656
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Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€74,038
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Дом 7 комнат в Надькёрёш, Венгрия
Дом 7 комнат
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 314 м²
€86,995
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Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€44,687
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Дом 5 комнат в Надькёрёш, Венгрия
Дом 5 комнат
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
€115,023
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Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€48,918
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Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€52,858
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