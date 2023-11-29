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Венгрия
Жилая
Надьканижаский яраш
Дома
Дома в Надьканижаский яраш, Венгрия
Дом
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155 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2
52 м²
€18,964
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Дом 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
5
2
165 м²
€205,447
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Дом 1 комната
Boerzoence, Венгрия
1
36 м²
€22,388
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Дом 2 комнаты
Bocska, Венгрия
2
1
59 м²
€31,607
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Дом 3 комнаты
Bocska, Венгрия
3
1
130 м²
€39,051
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Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3
1
85 м²
€35,382
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Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3
1
89 м²
€39,313
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Дом 5 комнат
Залакомар, Венгрия
5
2
160 м²
€70,502
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Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2
1
65 м²
€87,773
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Дом 3 комнаты
Sand, Венгрия
3
1
90 м²
€47,176
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Дом 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
5
1
135 м²
€91,731
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Дом 6 комнат
Шурд, Венгрия
6
165 м²
€78,364
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Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3
81 м²
€73,487
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Дом 7 комнат
Заласабар, Венгрия
7
2
123 м²
€180,814
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Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
5
3
205 м²
€523,913
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Дом 6 комнат
Zalakaros, Венгрия
6
2
185 м²
€274,930
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Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2
48 м²
€39,313
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Дом 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
3
1
65 м²
€78,364
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Дом 6 комнат
Надьканижа, Венгрия
6
2
209 м²
€156,990
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Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2
80 м²
€17,036
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Дом 2 комнаты
Felsorajk, Венгрия
2
1
43 м²
€34,596
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Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1
30 м²
€15,699
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Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1
25 м²
€18,320
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Дом 6 комнат
Надьканижа, Венгрия
6
2
198 м²
€118,527
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Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
5
2
160 м²
€170,357
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Дом 3 комнаты
Сепетнек, Венгрия
3
1
155 м²
€99,567
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Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2
80 м²
€91,469
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Дом 11 комнат
Zalakaros, Венгрия
11
9
390 м²
€495,000
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Дом 10 комнат
Zalakaros, Венгрия
10
6
220 м²
€276,502
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Дом 6 комнат
Zalakaros, Венгрия
6
2
150 м²
€117,677
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Параметры недвижимости в Надьканижаский яраш, Венгрия
с видом на горы
недорогая
элитная
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