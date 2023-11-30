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Дома в Надькалло, Венгрия

4 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Надькалло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькалло, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 36 м²
€42,245
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Дом 3 комнаты в Надькалло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькалло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€66,424
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Дом 3 комнаты в Надькалло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькалло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€74,394
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Дом 4 комнаты в Надькалло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надькалло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€76,215
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