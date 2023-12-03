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Дома в Nagyatadi jaras, Венгрия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Белег, Венгрия
Дом 4 комнаты
Белег, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
€22,962
в месяц
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Параметры недвижимости в Nagyatadi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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