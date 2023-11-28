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Дома в Mezokoevesdi jaras, Венгрия

10 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Мезёкёвешд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мезёкёвешд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€22,915
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Дом 8 комнат в Мезёкёвешд, Венгрия
Дом 8 комнат
Мезёкёвешд, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
€170,357
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Дом 5 комнат в Мезёкёвешд, Венгрия
Дом 5 комнат
Мезёкёвешд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€96,186
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Дом 3 комнаты в Мезёкёвешд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мезёкёвешд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€109,308
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Дом 3 комнаты в Мезёкерестеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мезёкерестеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
€49,781
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Дом 5 комнат в Тисабабольна, Венгрия
Дом 5 комнат
Тисабабольна, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
€144,603
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Дом 5 комнат в Боршодиванка, Венгрия
Дом 5 комнат
Боршодиванка, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€73,385
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Дом 3 комнаты в Недьеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Недьеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€15,725
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Дом 2 комнаты в Kacs, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kacs, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€49,770
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Дом 2 комнаты в Мезёкёвешд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мезёкёвешд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
€65,522
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Параметры недвижимости в Mezokoevesdi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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