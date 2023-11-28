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Квартиры в Komaromi jaras, Венгрия

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Комаром, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€91,704
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Квартира 3 комнаты в Комаром, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€83,606
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Квартира 2 комнаты в Комаром, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
A uniquely distinctive apartment is for sale in the prime area of Komárom. Do you love blen…
€77,316
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Квартира 2 комнаты в Альмашфюзитё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Альмашфюзитё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
For sale in Almásfüzítő-Felső (Nagykolónia): a 2-bedroom apartment with a spacious balcony, …
€68,117
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Квартира 2 комнаты в Альмашфюзитё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Альмашфюзитё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Hello, Would you like to buy a 2-bedroom apartment in Almásfüzítő-Felső for under 20 million…
€49,404
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Квартира 2 комнаты в Комаром, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€74,695
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Квартира 2 комнаты в Альмашфюзитё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Альмашфюзитё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€63,188
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Квартира 3 комнаты в Альмашфюзитё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Альмашфюзитё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€75,979
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Параметры недвижимости в Komaromi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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