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Дома в Kemecsei jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Кемече, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кемече, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€57,908
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Дом 4 комнаты в Демечер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Демечер, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€65,177
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Параметры недвижимости в Kemecsei jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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