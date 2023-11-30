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Дома в Казинцбарцика, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Казинцбарцика, Венгрия
Дом 6 комнат
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
€144,538
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Дом 3 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Дом 3 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€87,414
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