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Дома в Karcagi jaras, Венгрия

18 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Кунмадараш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кунмадараш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€35,031
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Дом 6 комнат в Berekfuerdo, Венгрия
Дом 6 комнат
Berekfuerdo, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
€175,599
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Дом 2 комнаты в Кунмадараш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кунмадараш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€22,277
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Дом 4 комнаты в Кунмадараш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кунмадараш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
€14,415
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Дом 2 комнаты в Карцаг, Венгрия
Дом 2 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€31,713
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Дом 6 комнат в Карцаг, Венгрия
Дом 6 комнат
Карцаг, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€112,436
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Дом 4 комнаты в Карцаг, Венгрия
Дом 4 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
€44,751
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Дом 2 комнаты в Карцаг, Венгрия
Дом 2 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€51,362
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Дом 3 комнаты в Кунмадараш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кунмадараш, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
€11,326
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Дом 3 комнаты в Карцаг, Венгрия
Дом 3 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€54,776
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Дом 3 комнаты в Карцаг, Венгрия
Дом 3 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€57,659
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Дом 4 комнаты в Карцаг, Венгрия
Дом 4 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€52,415
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Дом 3 комнаты в Карцаг, Венгрия
Дом 3 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€52,415
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Дом 3 комнаты в Кунмадараш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кунмадараш, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 149 м²
€12,580
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Дом 2 комнаты в Кишуйсаллаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишуйсаллаш, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 58 м²
€11,532
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Дом 2 комнаты в Кунмадараш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кунмадараш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€25,685
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Дом 3 комнаты в Карцаг, Венгрия
Дом 3 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€36,430
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Дом 2 комнаты в Карцаг, Венгрия
Дом 2 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
€70,764
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Параметры недвижимости в Karcagi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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