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Квартиры в Kaposvari jaras, Венгрия

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Kaposvari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€136,286
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Квартира 4 комнаты в Kaposvari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€75,743
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Квартира 2 комнаты в Kaposvari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€46,914
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Параметры недвижимости в Kaposvari jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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