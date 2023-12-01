Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Капошвар
  5. Квартиры

Квартиры в Капошвар, Венгрия

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Kaposvari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€138,520
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Kaposvari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€76,985
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Капошвар, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти