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Дома в Jaszberenyi jaras, Венгрия

9 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Ясфеньсару, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ясфеньсару, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€56,383
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Дом 3 комнаты в Ясберень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€327,810
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Дом 2 комнаты в Ясароксаллаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясароксаллаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€40,648
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Дом 2 комнаты в Ясъякохальма, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€25,438
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Дом 3 комнаты в Ясберень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€91,524
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Дом 2 комнаты в Ясберень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€52,187
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Дом 5 комнат в Ясберень, Венгрия
Дом 5 комнат
Ясберень, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
€388,127
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Дом 3 комнаты в Ясароксаллаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясароксаллаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€25,963
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Дом 8 комнат в Ясберень, Венгрия
Дом 8 комнат
Ясберень, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
€393,371
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Параметры недвижимости в Jaszberenyi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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