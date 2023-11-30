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Дома в Hevesi jaras, Венгрия

9 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Тисанана, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисанана, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€129,038
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Дом 3 комнаты в Тисанана, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисанана, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€31,995
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Дом 4 комнаты в Эрдётелек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрдётелек, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
A family house for sale on a forest plot, to be renovated and expandable, on a plot of 795 s…
€39,399
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Дом 1 комната в Эрдётелек, Венгрия
Дом 1 комната
Эрдётелек, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€32,851
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Дом 3 комнаты в Кишкёре, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишкёре, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€46,274
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Дом 6 комнат в Тисанана, Венгрия
Дом 6 комнат
Тисанана, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€62,811
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Дом 3 комнаты в Кёмлё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёмлё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€18,134
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Дом 4 комнаты в Кишкёре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишкёре, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
€78,580
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Дом 4 комнаты в Тисанана, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисанана, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€42,049
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Параметры недвижимости в Hevesi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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