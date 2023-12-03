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Коммерческая недвижимость в медье Хевеш, Венгрия

Gyoengyoesi jaras
11
Дьёндьёш
8
Egri jaras
7
Hatvani jaras
5
Petervasarai jaras
5
Эгер
4
31 объект найдено
Poultry farm for sale в Csany, Венгрия
Poultry farm for sale
Csany, Венгрия
Currently operating poultry farm for sale. Hungary, Heves county, Csány village, registered…
€1,65 млн
в месяц
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Инвестиционная в Paradsasvar, Венгрия
Инвестиционная
Paradsasvar, Венгрия
Площадь 385 м²
€139,886
в месяц
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Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 97 м²
€68,359
в месяц
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Коммерческая в Matraszentimre, Венгрия
Коммерческая
Matraszentimre, Венгрия
Площадь 420 м²
Природа и комфорт объединяются в этой исключительной собственности в лесной среде Mátra! Это…
€1,32 млн
в месяц
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Коммерческая в Матрадеречке, Венгрия
Коммерческая
Матрадеречке, Венгрия
Площадь 115 м²
В Матрадерецке, в начале Йокай утки, продаётся пивной бар Колорадо, который хорошо работает …
€22,435
в месяц
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Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 20 950 м²
€3,95 млн
в месяц
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Коммерческая в Matraszentimre, Венгрия
Коммерческая
Matraszentimre, Венгрия
Площадь 160 м²
В этом потрясающем месте, где вы и ваши гости можете отдохнуть в гармонии с природой, на про…
€332,559
в месяц
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Коммерческая 2 ванных в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая 2 ванных
Дьёндьёш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€166,280
в месяц
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Коммерческая в Hort, Венгрия
Коммерческая
Hort, Венгрия
Площадь 2 000 м²
€666,966
в месяц
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Коммерческая в Poroszlo, Венгрия
Коммерческая
Poroszlo, Венгрия
Площадь 520 м²
€139,886
в месяц
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Коммерческая в Хатван, Венгрия
Коммерческая
Хатван, Венгрия
Площадь 366 м²
€368,096
в месяц
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Коммерческая в Egri jaras, Венгрия
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
Площадь 19 м²
€43,549
в месяц
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Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 360 м²
€290,330
в месяц
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Коммерческая в Лёринци, Венгрия
Коммерческая
Лёринци, Венгрия
Площадь 4 886 м²
€3,00 млн
в месяц
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Коммерческая в Egri jaras, Венгрия
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
Площадь 940 м²
€690,000
в месяц
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Коммерческая в Egri jaras, Венгрия
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
Площадь 87 м²
€17,102
в месяц
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Коммерческая в Шаруд, Венгрия
Коммерческая
Шаруд, Венгрия
Площадь 2 970 м²
€1,72 млн
в месяц
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Коммерческая в Матрадеречке, Венгрия
Коммерческая
Матрадеречке, Венгрия
Площадь 497 м²
In Mátraderecske, the village's iconic inn-pension is for sale, with 18 rooms/bathrooms with…
€289,425
в месяц
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Коммерческая в Egerszalok, Венгрия
Коммерческая
Egerszalok, Венгрия
Площадь 252 м²
€294,687
в месяц
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Коммерческая в Egerszalok, Венгрия
Коммерческая
Egerszalok, Венгрия
Площадь 226 м²
€102,935
в месяц
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Коммерческая в Paradsasvar, Венгрия
Коммерческая
Paradsasvar, Венгрия
Площадь 245 м²
€65,515
в месяц
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Коммерческая 1 ванная в Хевеш, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Хевеш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 330 м²
€160,000
в месяц
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Коммерческая в Лёринци, Венгрия
Коммерческая
Лёринци, Венгрия
Площадь 3 250 м²
€736,718
в месяц
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Коммерческая в Egerszalok, Венгрия
Коммерческая
Egerszalok, Венгрия
Площадь 200 м²
€260,000
в месяц
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Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 3 937 м²
€2,47 млн
в месяц
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Коммерческая в Egri jaras, Венгрия
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
Площадь 350 м²
€355,203
в месяц
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Инвестиционная в Дьёндьёш, Венгрия
Инвестиционная
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 9 660 м²
€1,71 млн
в месяц
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Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 9 660 м²
€1,71 млн
в месяц
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Коммерческая в Матрадеречке, Венгрия
Коммерческая
Матрадеречке, Венгрия
Площадь 270 м²
€118,771
в месяц
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Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 500 м²
€783,890
в месяц
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Типы недвижимости в медье Хевеш

инвестиционная недвижимость
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