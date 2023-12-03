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Инвестиционная недвижимость в медье Хевеш, Венгрия

коммерческая недвижимость
31
Инвестиционная В архив
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3 объекта найдено
Инвестиционная в Paradsasvar, Венгрия
Инвестиционная
Paradsasvar, Венгрия
Площадь 385 м²
€139,886
в месяц
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Инвестиционная в Дьёндьёш, Венгрия
Инвестиционная
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 9 660 м²
€1,71 млн
в месяц
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Инвестиционная в Atkar, Венгрия
Инвестиционная
Atkar, Венгрия
Площадь 900 м²
€113,492
в месяц
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