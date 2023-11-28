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Коммерческая недвижимость в Дьёндьёш, Венгрия

7 объектов найдено
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 97 м²
€67,970
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Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 20 950 м²
€3,93 млн
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Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 360 м²
€288,676
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Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 3 937 м²
€2,48 млн
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Инвестиционная в Дьёндьёш, Венгрия
Инвестиционная
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 9 660 м²
€1,71 млн
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Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 9 660 м²
€1,71 млн
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Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 500 м²
€779,424
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